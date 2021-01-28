Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika

Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir grup vatandaş kayak pistine dönüştürdükleri alanda plastik poşet ve torbalarla kayak yaparak çocuklar gibi eğlendi, o anlar drone ile görüntülendi.

Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda aylardır beklenen kar yağışı etkisini göstermişti. Büyüğünden küçüğüne herkesin sevindiği kar yağışıyla birlikte birçok renkli görüntü ortaya çıktı. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyünde de bir grup vatandaş karı eğlenceye çevirdi. Vatandaşlar köyde bulunan yüksek bir bölgede kayak yaptılar. Plastik poşet ve torba ile kayan vatandaşlar doyasıya eğlendiler. Vatandaşlar eğlenceli anları ölümsüzleştirmeyi de unutmadı. O anları drone kamerası ile kaydettiler. Kayak yapan vatandaşlardan Mehmet Atmaz, "Normalde yaz tatilinde geliyorduk. Bu sene de kar yağdı gelip karın tadını çıkaralım dedik. Kızak kaydık, yerimizde çok güzel. Biraz dik yoruyor ama çok zevkli. 10 numara herkese tavsiye ederim. Burası Sivas Kangal etyemez köyü. Herkesi bekleriz. Hep yazın değil kışında gelin. Memleketi yalnız bırakmayın" dedi.