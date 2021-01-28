Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika

Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler

28.01.2021 11:32

Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler Sivas'ın Kangal ilçesinde bir grup vatandaş kayak pistine dönüştürdükleri alanda plastik poşet ve torbalarla kayak yaparak çocuklar gibi eğlendi, o anlar drone ile görüntülendi.

Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir grup vatandaş kayak pistine dönüştürdükleri alanda plastik poşet ve torbalarla kayak yaparak çocuklar gibi eğlendi, o anlar drone ile görüntülendi.

Sivas'ta geçtiğimiz haftalarda aylardır beklenen kar yağışı etkisini göstermişti. Büyüğünden küçüğüne herkesin sevindiği kar yağışıyla birlikte birçok renkli görüntü ortaya çıktı. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyünde de bir grup vatandaş karı eğlenceye çevirdi. Vatandaşlar köyde bulunan yüksek bir bölgede kayak yaptılar. Plastik poşet ve torba ile kayan vatandaşlar doyasıya eğlendiler. Vatandaşlar eğlenceli anları ölümsüzleştirmeyi de unutmadı. O anları drone kamerası ile kaydettiler. Kayak yapan vatandaşlardan Mehmet Atmaz, "Normalde yaz tatilinde geliyorduk. Bu sene de kar yağdı gelip karın tadını çıkaralım dedik. Kızak kaydık, yerimizde çok güzel. Biraz dik yoruyor ama çok zevkli. 10 numara herkese tavsiye ederim. Burası Sivas Kangal etyemez köyü. Herkesi bekleriz. Hep yazın değil kışında gelin. Memleketi yalnız bırakmayın" dedi.

Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler
Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler
Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler
Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler

Plastik, Kangal, Drone, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş         
11:00
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı         
10:54
Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı         
10:30
Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor         
10:00
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Naylon poşetle kaydılar, çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei