Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı
1 saat önce
1 Ocak 2019'da başlayacak naylon poşetlerin ücretlendirmesi sistemine geçiş süreci kapsamında bazı zincir marketler, alışverişte kullanılan barkodlu poşetleri kasalarda okutmaya başladı.
1 Ocak 2019'da başlayacak naylon poşetlerin ücretlendirmesi sistemine geçiş süreci kapsamında bazı zincir marketler, alışverişte kullanılan barkodlu poşetleri kasalarda okutmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:38
Barkodlu Naylon Poşetler, Kasalarda Okutulmaya Başlandı, Ücretler Fişe Yansıtılıyor
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