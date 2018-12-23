Son Dakika Haberleri: Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı

Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı

1 saat önce

1 Ocak 2019'da başlayacak naylon poşetlerin ücretlendirmesi sistemine geçiş süreci kapsamında bazı zincir marketler, alışverişte kullanılan barkodlu poşetleri kasalarda okutmaya başladı.

Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı, System.String[]
1 Ocak 2019'da başlayacak naylon poşetlerin ücretlendirmesi sistemine geçiş süreci kapsamında bazı zincir marketler, alışverişte kullanılan barkodlu poşetleri kasalarda okutmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:38 

Ekonomi
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