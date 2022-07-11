Edinilen bilgiye göre, ilçe sınırlarındaki Sorgun Yaylası'nda yörede 'çatma' diye tabir edilen naylonla kaplı baraka evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Baraka evi saran naylon saniyeler içinde alev topuna dönüştü. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlarda müdahalede bulundu. Ancak Şaban Evci adlı vatandaşa ait baraka kısa sürede kül oldu.

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Naylonla kaplı baraka saniyeler içinde kül oldu - Son Dakika

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