Naz Aydemir Akyol, mesajında, "Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçireceğimiz bayramlar. Bu bayram yan yana değiliz ama gönüllerimiz birlikte. Nice nice bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.
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23.05.2020 17:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Naz Aydemir Akyol'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika