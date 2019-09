Naz aydemir akyol, hem annelik yaptı, hem de 'milli forma' için savaştı!

Doğum yaptıktan 10 ay sonra sahalara dönmek benim için çok kolay olmadı. Pamir bizimle birlikte kamptaydı. Annemin büyük desteği oldu

Anıl UÇAN - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Naz Aydemir Akyol, hem 10 aylık bebeğine annelik yaptı, hem de 'milli forma' ile Avrupa ikincisi oldu.

Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncuları Naz Aydemir Akyol ve Meliha İsmailoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundular.

Başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde ortaklaşa düzenlenen ve 21 gün süren Avrupa Voleybol Şampiyonası boyunca 10 aylık bebeği Pamir'i yanından ayırmayan Naz Aydemir Akyol, turnuva boyunca hem annelik yaptı, hem de 'milli forma' ile final oynayarak Avrupa ikincisi oldu.

10 aylık bebeği kucağında DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Naz Aydemir Akyol, Doğum yaptıktan 10 ay sonra sahalara dönmek benim için çok kolay olmadı. Pamir bizimle birlikte kamptaydı. Annemin büyük desteği oldu. Maçta ve antrenmanda olduğumuz zamanlarda annem destek verdi. Annelerin evde oturmasına, çalışmamasına gerek yok. Kadınlar güçlü. İsteyen kadınlar her şeyi yapabilirler. Buradan ben yolu açmış olayım. Arkamızdan bütün kadınlara bir ilham olmayı umuyorum. Ben inanıyorum ki geçtiğimiz 21 gün boyunca birçok kız çocuğunun yollarına ışık tuttuk. İlham olduk. Hepsine sporun bir yerinden dokunabildiysek ne mutlu bize. 2003'te ablalarını izleyerek büyüyen nesil şimdi 2019'da Avrupa ikincisi oldu. Umarım bizleri izleyerek voleybola başlayan genç jenerasyon bayrağı devralarak şampiyon olurlar dedi.

BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldıkları için buruk bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Naz Aydemir Akyol, Geçtiğimiz gün Türk spor tarihine adımızı yazdırdık. İki sayı farkla Dünya Şampiyonuna ve son Avrupa Şampiyonuna yenildik. Aslında buruk bir sevinç yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda gümüş bir madalya kazandık. Bu bizim için büyük bir gurur. Bizleri destekleyen, televizyon karşısında, sahada destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Takım arkadaşlarım, federasyon, teknik ekip ve bütün sporcu ailelerine buradan sevgilerimi gönderiyorum ifadelerini kullandı.

MELİHA İSMAİLOĞLU TARİHİN EN UZUN AVRUPA ŞAMPİYONASI'YDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Bosna Hersek asıllı yıldızı Meliha İsmailoğlu ise DHA'ya yaptığı özel açıklamalarda, İlk kez dört ülkenin ortaklaşa düzenlediği bir Avrupa Şampiyonası oldu. O yüzden tarihin en uzun şampiyonası oldu. Neredeyse 21 gün süren oldukça zor ve uzun bir turnuvaydı. Maçları tek tek oynayarak, rakiplerimizi tanıyarak, her gün artan performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bu yüzden bu takımla gurur duyuyorum. Çeyrek finalde de çok zor bir rakiple karşılaştık. Kağıt üzerinde belki bizden daha güçlü görünen Hollanda ile oynadık. Maçı kazanarak yarı finale çıktık. Yarı finalde 'acaba olur mu' diyerek finale çıktık. Son 2 sayı farkla finali kaybettik. İçimizde biraz buruk duygular var ama Avrupa ikincisi olmak da büyük bir gurur gerçekten diye konuştu.

ÇOCUKLAR, HAYALİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

Tüm kız ve erkek çocuklarının hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini belirten Meliha İsmailoğlu, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile uğraşan tüm kız ve erkek çocuklarına 'hayalinizin peşinden gidin' demek istiyorum. Her zaman çok çalışın. Çalışmayı bırakmayın. İnanın ki birçok kez düşebilirsiniz, ikinci olabilirsiniz belki de yenilebilirsiniz ama hepsi bir ders olsun. Hiçbir zaman vazgeçmeyin ve hayalinizin peşinden koşun açıklamasını yaptı.

GIOVANNI GUIDETTI İLE ÇALIŞMAK BİR ONURDUR

A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile çalışmanın bir onur olduğunu kaydeden Meliha İsmailoğlu, Hepimizin tanıdığı gibi neredeyse 10-11 yıldır burada çalışan bir antrenör. Vakıfbank Kulübü'yle büyük başarılara imza atan bir çalıştırıcı. Son 10 yılda kimsenin yapmadığı başarıları yaptı diye düşünüyorum. Böyle bir antrenör ile Milli Takım'da çalışmak bir onurdur. Bizim için büyük bir gurur. Ondan bir şeyler öğrenmek, bize bir katkı vermesi bizim için çok önemli bir durum. Bizim buralara gelmemizde O'nun çok büyük payı var dedi.

Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin yöneticileri, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan oyuncuları dün akşam havalimanında çiçeklerle karşıladı. Oyunculara çiçek veren yöneticiler hatıra fotoğrafı çektirdiler.