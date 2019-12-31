Naz Aydemir Akyol: Olimpiyat yolunda önümüz açık

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın pasörü Naz Aydemir Akyol, 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milli takım forması giymenin gururunu yaşadığını belirten 29 yaşındaki sporcu, "Milli takımda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çünkü bir ülkeyi temsil etmek oldukça ağır bir sorumluluk. Bu bayrağı göndere çektirmek, 80 milyonu arkamıza alıp onların gücüyle beraber sahada var olabilmek oldukça önemli. Bu yüzden kendi adıma hem büyük bir mutluluk hem de çok bir gurur" diye konuştu.



"EN BELİRLEYİCİ FAKTÖR KENDİ PERFORMANSIMIZ OLACAK"



Olimpiyat yolunda ay-yıldızlıların şansının yüksek olduğunu söyleyen deneyimli voleybolcu, "Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. En belirleyici faktörün kendi performansımız olacağını söyleyebilirim. Rakiplerden çok, sahada bizim ne yapacağımız daha önemli. Son Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı yakalayabilirsek, olimpiyat yolunda önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Aslında mini bir Avrupa Şampiyonası olacağını söyleyebiliriz. Şu an Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında gösterilen ülkeler, şampiyon olabilmek ve olimpiyatlara katılabilmek için mücadele edecek" dedi.



Hollanda'daki Türklere de seslenen Naz Aydemir Akyol, şunları kaydetti:



"Avrupa'da birçok vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Hollanda'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı Apeldoorn'da oynayacağımız karşılaşmalara bekliyoruz. Onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz."



