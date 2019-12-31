Naz Aydemir Akyol: "Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Naz Aydemir Akyol: 'Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek' - Son Dakika Spor

Naz Aydemir Akyol: "Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek"

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nden olimpiyatlara katılma şanslarının fazla olduğunu söyledi.

Naz Aydemir Akyol:

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nden olimpiyatlara katılma şanslarının fazla olduğunu söyledi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ne dair açıklamalarda bulundu. Akyol, ay-yıldızlı formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunun altını çizerek, "Milli takımda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çünkü bir ülkeyi temsil etmek oldukça ağır bir sorumluluk. Bu bayrağı göndere çektirmek, 80 milyonu arkamıza alıp onların gücüyle beraber sahada var olabilmek oldukça önemli. Bu yüzden kendi adıma hem büyük bir mutluluk hem de çok büyük bir gurur" şeklinde konuştu.


"Olimpiyatlara katılma şansımız yüksek"


Millilerin olimpiyatlara katılma şansını da değerlendiren deneyimli voleybolcu, "Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. En belirleyici faktörün kendi performansımız olacağını söyleyebilirim. Rakiplerden çok sahada bizim ne yapacağımız daha önemli. Son Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı yakalayabilirsek, olimpiyat yolunda önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.


"Elemeler mini bir Avrupa Şampiyonası gibi"


Naz Aydemir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri gruplarında mücadele edecekleri rakipleri ile ilgili de konuşarak, "Aslında mini bir Avrupa Şampiyonası olacağını söyleyebiliriz. Şu an Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında gösterilen ülkeler, şampiyon olabilmek ve olimpiyatlara katılabilmek için mücadele edecek" ifadelerini kullandı.


"Tüm taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz"


Hollanda'da yapılacak olan Avrupa Kıta Eleme maçlarında Hollanda'da bulunan Türk vatandaşlarını desteğe çağıran Naz Aydemir, şu ifadelere yer verdi:


"Avrupa'da birçok vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Hollanda'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı Apeldoorn'da oynayacağımız karşılaşmalara bekliyoruz. Onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz." - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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