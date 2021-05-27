Oyunculuk kariyeri hakkında konuşan Naz Elmas, "İki yeni projeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bir tanesi dijital bir tanesi de devam eden bir televizyon dizisi projesi. Henüz netleşen bir durum yok ama önümüzdeki günlerde netleşmesi halinde bilgisini paylaşacağım" dedi.

Naz Elmas'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda bacaklarına photoshop yaptığı iddia edilmişti. Bu iddiaya cevap veren güzel oyuncu, "Lütfen! Bakın şimdi siz çekiyorsunuz fotoğrafımı... Benim photoshop'a ihtiyacım var mı?" diyerek iddiaları yalanladı.

Naz Elmas'ın bu karesi sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Elmas, "İddialar saçma... Diz kapaklarıma neden shop yapayım? Fotoğrafta öyle çıkmış. Alt bacaklarım bir hayli ince olduğu için ayrıca verdiğim pozlardan dolayı insanlar photoshop yaptığımı sandı" dedi.