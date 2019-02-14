Son Dakika Haberleri: Naz Elmas Yeni Markası Verynazz Shoppe'la Modül İstanbul'da!

Naz Elmas Yeni Markası Verynazz Shoppe'la Modül İstanbul'da!

28 dakika önce

Ünlü oyuncu Naz Elmas, VeryNazz Shoppe ismini verdiği ve 42 Maslak Modül İstanbul'da kapılarını açan yeni markasını moda severlerle buluşturdu.

Naz Elmas Yeni Markası Verynazz Shoppe'la Modül İstanbul'da!, System.String[]

Gastronomi, alışveriş, eğlence ve sanatın merkezi 42 Maslak'ın beşinci katındaki Modül İstanbul'da yer alan VeryNazz Shoppe, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen renkli bir lansman ile kapılarını moda tutkunlarına açtı. Naz Elmas'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Erol Özmandıracı, Merve Boluğur, Sedefhan Oğuz, Sinem Işık ve Ali Selçuk gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü sima katıldı. Oyuncu Merve Boluğur, bu özel gününde yakın arkadaşı Elmas'ı yalnız bırakmayarak alışveriş sırasında renkli görüntüler sergiledi.

Ünlü oyuncu Naz Elmas, VeryNazz Shoppe ile eşsiz tasarım ürünleri ve kreatifson moda takıları moda severlerin beğenisine sundu. Önemli tasarım markalarını tek bir çatı altında toplayan 42 Maslak Shopping Mall'un konsept mağazası Modül İstanbul DesignLab'da yer alan VeryNazz Shoppe'ta tasarım mobilyalardan, gözlük, çanta, kırtasiye ürünleri, kadın giyim, evcil hayvan aksesuarlarına kadar geniş bir yelpazede ürünün yanı sıra Türk ve yabancı günümüz genç sanatçılarının eserlerine de yer veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:14 Kaynak: Bültenler

Merve Boluğur, Maslak, İstanbul, Değerli Taş, Kadın
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