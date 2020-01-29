Naz-Koop İstanbul'dan dünyaya tanıtılacak - Son Dakika
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Naz-Koop İstanbul'dan dünyaya tanıtılacak

6 saat önce

Nazilli Belediyesi, İstanbul'da gerçekleştirilen EMİTT 2020 Fuarı'na Naz-Koop ürünleriyle katılıyor.

Naz-Koop İstanbul'dan dünyaya tanıtılacak, System.String[]

Nazilli Belediyesi, İstanbul'da gerçekleştirilen EMİTT 2020 Fuarı'na Naz-Koop ürünleriyle katılıyor.


Nazilli'yi uzun yaşam alanında markalaştırmak ve ilçede yetiştirilen ürünlerin tanıtımını sağlamak için fuar ve organizasyon katılımlarına büyük önem gösteren Nazilli Belediyesi, Dünya'nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMİTT 2020'ye Naz-Koop ürünleri ile katılıyor.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından görevlendiren personeller 4 gün boyunca Nazilli Belediyesi için ayrılan stantta ilçeye özgü incir, kestane, zeytin ve zeytinyağı gibi pek çok ürünü ziyaretçilere tanıtacak.


30 Ocak- 2 Şubat 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuarda Naz-Koop'a ilişkin irtibatların kurulacağını söyleyen Başkan Özcan; "Projelerimizi hayata geçirirken önceliğimiz ilçemizin her alanda kalkınmasını sağlayacak uzun soluklu işler yapmaktı. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Naz-Koop bizim Türkiye'ye ve Dünya'ya açılan kapımız. Katıldığımız fuar ve organizasyonlarda, yurtiçi ve yurtdışındaki ziyaretlerimizde kooperatifimizin tanıtımını en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İstanbul, Nazilli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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