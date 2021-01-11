Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi

Katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan fenomen gelin adayı Naz Mila, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
İlk olarak adını "Evleneceksen Gel" programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, cüretkar paylaşımlarına yenisini ekledi. Bolu'da ormanlık alanda iç çamaşırlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Naz Mila, yine dikkatleri üzerine çekti. Kalçasındaki öpücük izi dikkatlerden kaçmayan Naz Mila'ya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
İşte Naz Mila'nın Instagram'dan paylaştığı cesur pozlar:
Naz Mila, geçtiğimiz günlerde de kırmızı iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Fenomen gelin adayının bu pozları sosyal medyada da gündem olmuştu.
Öte yandan, bir ürün tanıtım videosu için iç çamaşırlarıyla poz veren Naz Mila'ya takipçileri "Sen nasıl annesin" diyerek tepki göstermişti. Mila için "Bu hareketler sana hiç yakışmıyor", "Giyindiğin zaman daha güzelsin" gibi yorumlar yapılmıştı.
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