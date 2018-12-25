Son Dakika Haberleri: Naz Naz'a 2 Ocak'a Kadar İzin Yapacak

Naz Naz'a 2 Ocak'a Kadar İzin Yapacak

54 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 2 Ocak'a kadar izin yapacak.

Naz Naz'a 2 Ocak'a Kadar İzin Yapacak, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 2 Ocak'a kadar izin yapacak.

Nazilli Belediyespor 2. devre hazırlıklarına 2 Ocak'ta start verecek. Gerçekleştirilen dayanıklılık koşusunun ardından izine ayrılan takım 2 Ocakta Nazilli'de toplanacak. 2018-2019 sezonu ikinci devre maçlarına Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp programı ile hazırlanacak olan takım 2. devre için hazırlıklarına başlayacak. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor
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