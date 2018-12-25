Naz Naz'a 2 Ocak'a Kadar İzin Yapacak
54 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 2 Ocak'a kadar izin yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nazilli
Belediyespor, 2 Ocak'a kadar izin yapacak.
Nazilli Belediyespor 2. devre hazırlıklarına 2 Ocak'ta start verecek. Gerçekleştirilen dayanıklılık koşusunun ardından izine ayrılan takım 2 Ocakta Nazilli'de toplanacak. 2018-2019 sezonu ikinci devre maçlarına Yıldırım Demirören
Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp programı ile hazırlanacak olan takım 2. devre için hazırlıklarına başlayacak. - AYDIN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:29 Kaynak: İHA
Ibrahimovic'i Transfer Etmek İsteyen Galatasaray, Yıldız Oyuncunun İstediği Ücreti Duyunca Transferden Vazgeçti
Inter, Belçikalı Oyuncu Radja Nainggolan'ı Satma Kararı Aldı
Seçim Dönemine İlişkin Yayın İlkeleri Belirlendi
AK Parti Seçim Çalışmaları İçin 1 Ocak'ta Sahaya İnecek