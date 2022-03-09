Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor - Son Dakika

Nazan Kaptan 27 senedir otoyol çizgilerini ilmek ilmek dokuyor

Topuklu ayakkabıları ve ojeli parmakları ile 27 yıldır yolcu taşıyor

ANKARA - Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyan uzun yol şoförü Nazan Çelik, 27 yıldır direksiyon başında yolcularını sevdiklerine kavuşturuyor.

Türkiye'nin tek uzun yol kaptanı olan Nazan Çelik, yıllardır ülkenin dört bir yanına yolcu taşıyor. İşini büyük bir aşkla yapan 57 yaşındaki usta şoförü ojeli elleri, topuklu ayakkabılarıyla görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Küçük bir çocukken gördüğü kadın şoförden etkilenen 57 yaşındaki Nazan Çelik, 27 yıldır uzun yol şoförlüğü yapıyor. İşini büyük bir aşkla yapan Çelik, Türkiye'nin tek kadın kaptanı. Bugüne kadar ülkenin dört bir yanına yolcu taşıyan Nazan Kaptan, binlerce hayat hikayesine şahitlik etti, yolcuları sevdiklerine kavuşturdu. 2 çocuk annesi Nazan Çelik, evde anne yollarda usta şoför olarak hayatını sürdürüyor. Kişisel bakımını da ihmal etmeyen Çelik, renkli takıları, ojeleri ve topuklu ayakkabılarıyla ilgi çekiyor. Nazan Kaptan'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yolcuları taşımaya devam ediyor. Mesleğinde kadın kimliğinin ön plana çıkmasını isteyen Nazan Çelik, kullandığı aracın en ince detayına kadar kendisi kontrol ediyor. Sefere çıkmadan önce titiz bir hazırlık yapan yılların Nazan Kaptan'ı, yollarda karşılaştığı araç arızalarına ise anında müdahale edebiliyor. Kar kış demeden yolcu taşıyan usta şoför, renkli kişiliği ile tanınıyor.

"Mesleğe tek başıma gelmedim"

Uzun yol şoförlüğüne ilk başladığı zamanlarda bir meslektaşı ile yaşadığı anısını anlatan Nazan Çelik, "Bir meslektaşım ilk defa bir kadın şoför görüyor. Kendisinin yanında seyahat edeceğiz. 'Acaba sürebilir mi, uyuyabilir miyim?' diye düşünmüş. Tedirgin bir şekilde binmiş arabaya. Daha sonra söyledi bu olayı bana ama çok rahat geldiğini ve Ankara'ya geldiğimizi bile hissetmemiş. Çok memnunlar benden, bende onlardan memnunum. Mesleğe tek başıma gelmedim. Tabii ki onların emeği var. Her şeyi onlardan öğrendim. Mesleğe oturmuş bir kişiliğim var diye onları bir tarafa koyamam. Başımın üstündeler" ifadelerini kullandı.

"Ceza yediğimiz de oluyor"

Uzun yolda trafik cezası yediğini belirten Nazan Kaptan, "Yardımcı olan polis ve jandarmalar var, 'Çay içmeden göndermem' diyen memurlar var. Sabaha karşı bizi durdurmalarından da çok memnunum. Kendimize gelmemizi ve irkilmemizi sağlıyorlar. Ceza yediğimiz de oluyor. Bilinçli, bilinçsiz yediğimiz cezalar da oluyor. Tabii bu daha tecrübeli olmamızı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Arkamda oturan 40 kişinin çoğu şoför"

Taşıdığı yolcuların hiç tedirgin olmadıklarını aktaran Çelik, "Benim hiç 'Kadın bizi götürebilir mi, götüremez mi' diyen yolcum olmadı. Hiç bunu hissetmedim. Uzun yıllar olduğu için yolcu gözlemliyor. Eskisi gibi değil artık, arkamda oturan 40 kişinin çoğu şoför. El hareketlerine bakıp 'Gider bu' diyor. Garajdan çıktığında koyuyor kafasını koltuğuna. Sonradan ilk defa gördüğünü ve tedirgin olduğunu ifade ediyor. Çalıştığım firmayı tebrik ediyor. Biz kadınlar istersek başarırız" dedi.

"Gavurun Kızı"

Yıllar önce bir polis memurunun kendisine bir lakap taktığını ve aracının arkasına yazdırdığını dile getiren usta şoför, "Bana 'Gavurun Kızı' lakabını takmışlardı. Aslında kötü bir anlamı yok. Ben Trabzonluyum. Bizim yörelerde sevdikleri insanlara bu şekilde hitap ederler. Bunu da ben gençken bir polis memuru söylemişti. Sonra bu lakabı aracımın arkasına yazdırmıştım. Edirne'den Kars'a herkes beni 'Gavurun Kızı' olarak tanır" şeklinde konuştu.

"O benim annem"

Çocuklarının arkadaşlarına mesleği ile hava attığını kaydeden iki çocuk annesi Çelik, "Çocuklarımın uzaktan yakından benim mesleğimle hiç alakaları yok. Onlar da alıştılar, annelerini böyle tanıdılar. Onlarda gururlanıyorlar. Hatta küçük oğlum ofiste bir olay yaşamış. İki kadın iş arkadaşı tesadüfen benim videomla karşılaşıyorlar. Oğlumu çağırıp 'Kadınlar ne işler yapıyor' diyorlar. Bakıp 'O benim annem' diyor. Kadınlar ilk başta inanamıyorlar" dedi.

Kadınlar Günü'nde yolcu taşımaya devam eden Nazan Kaptan, "Kadın emektir. Kadın başarıdır. Kadın gelecek nesildir. Kadın çiçektir. Tüm kadınların, kadınlar gününü canı gönülden kutluyoruz" şeklinde konuştu.

"Onlarla meslektaş olmayı istiyoruz"

Yollarda daha çok kadın şoför görmek istediklerinin altını çizen Nazan Kaptan'ın çalışma arkadaşı Fahrettin Gök, "Bir kadının firmamızda çalışması pozitif bir etki katıyor. Uzun yol şoförünün bir kadın olması yolcuları ve burada çalışan personeli de şaşırtıyor. Kadın yolcular daha güven sağlıyor. Kadınların bu konularda daha aktif olmalarını ve onlarla meslektaş olmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güvenerek yolcu ediyorum"

Annesini ve ablasını daha güvenle yolcu ettiğini belirten bir vatandaş, "Keşke her gün kadınlar günü olsa da böyle görüntüleri görsek. Kaptanımıza helal olsun. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. Annemi ve ablamı yolcu ediyorum. Diğer kaptanlar kusura bakmasın ama daha çok güvenerek yolcu ediyorum. En kısa zamanda otobüslerde böyle manzaralarla daha çok karşılaşırız" diye konuştu.