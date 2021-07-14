Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı

KARDEŞİNE ELBİSE DİKTİ

Daha önce verdiği bir röportajda 9 yaşında dikiş dikmeyi öğrendiğini belirten Nazan Öncel dikiş makinesinin başına geçti. Kardeşine bayramlık elbise diken sanatçı o anlarda çekilen videosunu Instagram'da da paylaştı.

DERS DE ÇALIŞTIM ŞARKI DA YAZDIM

Öncel dikiş yaptığı videonun altına şu notu düştü: "53 yıllık emektar makinem. Okul çağımda ders çalışmak için masa olarak kullanırdım, lazım olduğunda dikiş dikerdim. 'Yarınsız Yarın'ı da burada yazmıştım."