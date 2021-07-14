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Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı

14.07.2021 08:39
Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı, System.String[]

KARDEŞİNE ELBİSE DİKTİDaha önce verdiği bir röportajda 9 yaşında dikiş dikmeyi öğrendiğini belirten Nazan Öncel dikiş makinesinin başına geçti.

KARDEŞİNE ELBİSE DİKTİ

Daha önce verdiği bir röportajda 9 yaşında dikiş dikmeyi öğrendiğini belirten Nazan Öncel dikiş makinesinin başına geçti. Kardeşine bayramlık elbise diken sanatçı o anlarda çekilen videosunu Instagram'da da paylaştı.

DERS DE ÇALIŞTIM ŞARKI DA YAZDIM

Öncel dikiş yaptığı videonun altına şu notu düştü: "53 yıllık emektar makinem. Okul çağımda ders çalışmak için masa olarak kullanırdım, lazım olduğunda dikiş dikerdim. 'Yarınsız Yarın'ı da burada yazmıştım."

Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı
Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı

Nazan Öncel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nazan Öncel bayram hazırlıklarına başladı - Son Dakika Magazin


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