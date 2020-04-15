Berdan Togay, villada oturan Nazan Öncel'den 6 günlük ecrimisil tutarı olarak 413 lira kazanmıştı.
Berdan Togay, villada oturan Nazan Öncel'den 6 günlük ecrimisil tutarı olarak 413 lira kazanmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan Togay, kalan 22 aylık ecri misil bedeli için şimdilik 60 bin lira talep etti.
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15.04.2020 18:15:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazan Öncel'e üvey oğlundan ikinci dava - Son Dakika