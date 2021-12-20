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Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı - Son Dakika

Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı

20.12.2021 18:49

Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldıOSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gökyüzünden dolu şeklinde yağan dışı buz kütlesi içi koyu renkli saydam dolu şaşırttı.

Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gökyüzünden dolu şeklinde yağan dışı buz kütlesi içi koyu renkli saydam dolu şaşırttı.

Kadirli ilçesine bağlı Cığcık Köyü'nde dışı buz kütlesi içi koyu renkli saydam dolu yağdı. Görenleri şaşırtan ve nazar boncuğu şeklinde yağan dolu yağmurun ardından yağmaya başladı. Bu duruma çok şaşırdıklarını belirten Cığcık Köyü'nde yaşayan Ali Akgöllü, "Kadirli Cığcık Köyünde öğleye doğru yağmur yağıyordu yağmurdan sonra bir ara dolu şeklinde cisimler düşmeye başladı. Dışarı çıkıp baktığımızda elastik nazar boncuğuna benzer cisimle karşılaştık ama çok yoğundu bunlar erimiyorlardı da bayağı bir şaşırdık buna" dedi.

Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı
Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı
Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı
Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı görenler şaşırıp kaldı - Son Dakika
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