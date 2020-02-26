Nazarbayev'e, Kazakistan'ın kuruluşundaki rolüyle ilgili kitap takdim edildi - Son Dakika
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Nazarbayev'e, Kazakistan'ın kuruluşundaki rolüyle ilgili kitap takdim edildi

6 saat önce

NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e siyaset bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu tarafından "Büyük Bozkırın Yükselişi: Nazarbayev Liderliği" kitabı takdim edildi.

Nazarbayev'e, Kazakistan'ın kuruluşundaki rolüyle ilgili kitap takdim edildi, System.String[]

NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e siyaset bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu tarafından "Büyük Bozkırın Yükselişi: Nazarbayev Liderliği" kitabı takdim edildi.

Nazarbayev'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Nazarbayev'in Zorlu'yu kabul ettiği ve ülkesinin kuruluşuna yönelik araştırmaları dolayısıyla kendisine teşekkür ettiği belirtildi.

Nazarbayev'in, Zorlu'nun çalışmalarında, Kazakistan'ın gelişiminin kilit yönleri ve Türk dünyası birliğine vurgu yapmasından bahsettiği de kaydedildi.

Zorlu da Nazarbayev'e, "Büyük Bozkırın Yükselişi: Nazarbayev Liderliği" isimli kitabını takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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