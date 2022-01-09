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Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi Başkanlığını kendisinin devrettiği açıklandı - Son Dakika

Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi Başkanlığını kendisinin devrettiği açıklandı

09.01.2022 11:53
Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi Başkanlığını kendisinin devrettiği açıklandı

NUR Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e kendisinin devrettiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e kendisinin devrettiği bildirildi.

Nursultan Nazarbayev'in Basın Danışmanı Aydos Ukibay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki olayların yaşandığı günlerde Nazarbayev'in Nur Sultan'da bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Tokayev'e destek verdiğini belirtti.

Ukibay, "Durum çok zordu ve bu nedenle 'Ulusun Lideri', isyanlar ve terörün ülke yönetiminden hızlı, sert ve uzlaşma olmadan bir cevap gerektirdiğini çok iyi bildiği için Güvenlik Konseyi başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı'na devretmeye kendisi karar verdi." ifadelerini kullandı.

Nazarbayev ve Tokayev'in halkını, ülkesini ve milletin geleceğini savunarak, her zaman aynı tarafta olduğunu vurgulayan Ukibay, "Nazarbayev ve Tokayev hepimiz için bu zor günlerde, yekpare devlet gücünü bir kez daha gösterdiler." dedi.

Basında ve sosyal medyada Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı hakkında çok sayıda yanlış söylenti ve kışkırtıcı kayıtlar dolaştığına dikkati çeken Ukibay, "Mevcut koşullarda bu tür faaliyetleri siyasi durumu istikrarsızlaştırma ve devletin anayasal temellerini baltalama girişimi olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Nursultan Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Kasım Cömert Tokayev'e devretmişti.

Nazarbayev, Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevine devam ediyordu.

Kazakistan'da 2 Ocak'ta başlatılan protestoların sokak olaylarına ve güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalara dönüşmesinden sonra Tokayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığını devraldığını bildirmişti.

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Nursultan Nazarbayev, Güvenlik Konseyi, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi Başkanlığını kendisinin devrettiği açıklandı - Son Dakika


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