Son Dakika Haberleri: Nazarbayev: "Putin'e ve Zelenskiy'e Kazakistan'da buluşma teklif ettim"
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Nazarbayev: "Putin'e ve Zelenskiy'e Kazakistan'da buluşma teklif ettim"

7 saat önce

Nursultan Nazarbayev, Rusya Federasyonu'na ve Ukrayna'ya Kazakistan'da bir buluşma ayarlamayı teklif etti.

Nazarbayev:

Nursultan Nazarbayev, Rusya Federasyonu'na ve Ukrayna'ya Kazakistan'da bir buluşma ayarlamayı teklif etti.


Kazakistan'ın efsanevi lideri eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu ve Kremlin tarafından bu konuşma onaylandı. Görüşmeye ilgin açıklamalarda bulunan Nazarbayev, "Zelenskiy'den bu görüşmeye onay aldım ve bunu Putin'e ilettim. Duruma göre bakacağız. Eğer bağımsız bir yer gerekirse ben Kazakistan'da bu görüşmeyi organize etmeyi teklif ettim" ifadelerini kullandı.


Vladimir Zelenskiy ve Vladimir Putin arasındaki ilk telefon görüşmesi 11 Temmuz'da gerçekleşmişti ve tarafların açıklamasına göre yaklaşık 30 dakika sürmüştü. - KİEV

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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