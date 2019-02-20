Son Dakika Haberleri: Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman ile Görüştü

Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman ile Görüştü

18 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yaptı.

Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman ile Görüştü, System.String[]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi yaptı.


Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede tarafların ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konularının ele aldığı bildirildi.

Görüşmede ortak nükleer ve alternatif enerji, Kazakistan'da petrol ve doğal gaz rafinerisi projelerinin uygulanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.

Nazarbayev ve Selman'ın enerji kaynaklarının dünya piyasasındaki mevcut durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarına işaret edilen açıklamada, iki liderin, karşılıklı ziyaret uygulamasını desteklemekte anlaştıkları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:04 Kaynak: AA

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