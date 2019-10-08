Son Dakika Haberleri: Nazarbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti
Son Dakika Güncel Nazarbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

Nazarbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Nazarbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti, System.String[]

NUR Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

Nazarbayev'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Amreyev, 15 Ekim'de Bakü'de yapılacak Türk Konseyi 7'nci zirvesine yönelik hazırlıklar hakkında Nazarbayev'e bilgi verdi.

Amreyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü hatırlatarak, "O size en iyi dileklerini iletmemi istedi. Ayrıca Türk Konseyi üyesi ülkeleri başkanlarıyla görüşmeler yaptım, onlar da saygı ve selamlarını iletmemi istediler." ifadesini kullandı.

Baghdad Amreyev, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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