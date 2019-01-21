Son Dakika Haberleri: Nazarbayev, Zimbabwe Cumhurbaşkanı Mnangagwa ile Görüştü

Nazarbayev, Zimbabwe Cumhurbaşkanı Mnangagwa ile Görüştü

49 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, resmi ziyaret için Astana'ya gelen Zimbabwe Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa ile görüştü.

Nazarbayev, Zimbabwe Cumhurbaşkanı Mnangagwa ile Görüştü, System.String[]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, resmi ziyaret için Astana'ya gelen Zimbabwe Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve Mnangagwa, Cumhurbaşkanlığında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, iki ülke arasında tarım ve madencilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, Zimbabve'de ulaştırma ve lojistik ağının iyileştirilmesi ve imalat sektöründe ortak projeleri uygulama konuları ele alındı.

Nazarbayev ve Mnangagwa, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iki ülke arasında, siyasi diyalog ve ticari iş birliğinin genişletilmesini öngören mutabakatın sağlandığını belirtti.

Zimbabwe ve Kazakistan'ın doğal kaynaklar açısından zengin ülke olduğunun altını çizen Nazarbayev, "Kazakistan, madencilik endüstrisinde iş birliği ve tecrübe paylaşımı, Zimbabwe'ye tarım ürünleri temini konularını görüşmeye hazır." dedi.

Nazarbayev, Zimbabwe'nin ulaştırma ve lojistik ağının modernizasyonu alanında ve imalat sektöründe ikili iş birliği potansiyelinin olduğuna dikkati çekti.

Mnangagwa ise ülkesinin Kazakistan'dan öğreneceği çok şey olduğunu ifade ederek, "Biz sizin başarılarınızla gurur duyuyoruz ve böyle bir yol ile gelişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:17 Kaynak: AA

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