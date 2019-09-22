Son Dakika Haberleri: Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek
Son Dakika Dünya Haber

Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek

9 dakika önce

Avusturya parlamentosu Adolf Hitler liderliğindeki "Nazi Almanyası" döneminde ülkeden kaçarak başka devletlere sığınan kişilerin akrabalarına Avusturya vatandaşlığının yolunu açacak tasarıya 'evet' dedi

Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek, System.String[]

Avusturya parlamentosu Adolf Hitler liderliğindeki Naziler döneminde ülkeden kaçarak başka devletlere sığınan kişilerin akrabalarına Avusturya vatandaşlığının yolunu açacak tasarıya 'evet' dedi.


Buna göre Nazi zulmünden kaçan ya da o dönemde öldürülen kişilerin çocukları, torunları veya büyük torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek. Daha önceden sadece II. Dünya Savaşı dönemi Nazi soykırımına uğrayan Avusturya vatandaşlarının akrabalarına bu ayrıcalık tanınıyordu.

Euronews.com'da Görüntüle

Adolf Hitler, Avusturya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir binanın 6'ıncı katına çıkan genç kız, kimseyi dinlemeyerek aşağıya atladı
Kütahya'da bir şahıs çöp dolu onlarca poşeti traktör kasasından nehre döktü Kocaeli'nde bir gencin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Samsun'da denize düşen bir genci oltayla kurtardılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 07:54:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]