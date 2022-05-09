Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu

09.05.2022 11:15
Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu

Meksika´da 29 Nisan'da düzenlenen ve Nazi lideri Adolf Hitler ile eşi Eva Braun'un evliliğinin 77'nci yıl dönümüne denk getirilen düğüne karşı Meksikalı hiçbir kamu kuruluşunun yaptırım uygulamaması Yahudi cemaatinin tepkisine neden oldu.

Şamdan gazetesinde yer alan gazetesinde yer alan habere göre, Meksikalı çift, düğünlerini Adolf Hitler ile eşi Eva Braun'un evliliğinin 77'nci yıl dönümüne denk getirdi.

MEKSİKALI YETKİLİLER ÇAĞRIDA BULUNDU

Düğünde damat Nazi subayı üniforması, gelin ise gamalı haç işlemesi olan beyaz bir gelinlik giydi. Bazı davetlilerin de Nazi üniformasıyla katıldığı düğünde, gelin arabasının üzerinde ise gamalı haç figürleri olduğu görüldü.

Arjantin'de bulunan Simon Wiesenthal adlı sivil toplum kuruluşu, 6 milyon Yahudi'nin ölümüne neden olan soykırımı görmezden gelerek düzenlenen düğüne karşı yaptırım uygulanması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu.

Simon Wiesenthal'in uluslararası ilişkiler sorumlusu Shimon Samuels yaptığı açıklamada, Meksika'nın Birleşmiş Milletlerde (BM) Holokost ve her türlü ırkçılığa karşı oy kullandığını bildiklerini belirterek, Meksikalı kamu kuruluşları ve insan hakları derneklerinin yapılan bu düğüne karşı tepkisiz kaldığını, bir an önce yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini belirtti.

Merkezin Latin Amerika sorumlusu Ariel Gelblung ise, yaşanan olayın soykırımda öldürülen 6 milyon kişinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek, Holokost'u inkâr eden veya aşağılayanları şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
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Meksika, Nazi, Güncel, Son Dakika

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