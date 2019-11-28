Son Dakika Haberleri: Nazi kumpasını bozan ünlü Ermeni asıllı Rus casus hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Nazi kumpasını bozan ünlü Ermeni asıllı Rus casus hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Nazi kumpasını bozan ünlü Ermeni asıllı Rus casus hayatını kaybetti

7 saat önce

Nazilerin, 1943’te Winston Churchill, Joseph Stalin ve Franklin Roosevelt'i öldürme planının engellenmesine yardım eden Sovyet istihbarat subayı Goar Vartanyan hafta başında 93 yaşında hayatını kaybetti.

Nazi kumpasını bozan ünlü Ermeni asıllı Rus casus hayatını kaybetti, System.String[]

Nazilerin, 1943'te Winston Churchill, Joseph Stalin ve Franklin Roosevelt'i öldürme planının engellenmesine yardım eden Sovyet istihbarat subayı Ermeni asıllı Goar Vartanyan 93 yaşında hayatını kaybetti.


Rus haber ajansı Ria Novosti, Vartanyan'ın cuma günü Moskova'daki Troyekurovskoye Mezarlığı'na, 2012 yılında ölen eşi "efsane casus" Gevork Vartanyan'ın yanına gömüleceğini duyurdu.

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Franklin Roosevelt, Joseph Stalin, Churchill, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:11 
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