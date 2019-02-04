Nazife Nineye Yardım Eli Uzandı
34 dakika önce
Kars'ta derme çatma gecekondu evinde yalnız yaşayan Nazife Tepe'ye yardım eli uzandı.
Kars
'ta derme çatma gecekondu evinde yalnız yaşayan Nazife Tepe'ye yardım eli uzandı. Kars Belediyesi
Başkanlığı Evde Bakım Hizmeti kapsamında bakımı sağlanan ve evde tek başına yaşayan Nafize Tepe'nin yemek yapma ve öz bakımını tek başına karşılamakta zorlandığı, ara ara kız kardeşinin bakımını sağladığı fakat düzenli bir bakım sağlanamadığı, Kars Belediyesi'nce sağlanan bu hizmetin yeterli gelmediği Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi Vali Türker Öksüz
'ü harekete geçirdi.
Nazife Tepe'nin durumuna kayıtsız kalamayan Vali Türker
Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerini Nafize Tepe'nin evine gönderdi. Yetkililer Tepe'nin evde tek başına yaşadığı, evin soğuk ve kirli olduğu, yaşlının ihmal ve istismara açık olduğu tespit ederek, Tepe'nin önce sağlık kontrollerini yaptı.
Ardından da Tepe'nin, durumuna uygun sosyal hizmet modeli belirlenene kadar acilen Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 'İlk Kabul Birimi'ne geçici kabulü yaptırdı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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