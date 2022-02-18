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Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendi - Son Dakika

Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendi

18.02.2022 12:53
Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendi

Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendiBİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü şiddetli soğuk nedeniyle tamamen donarken, balıkçılar ise eskimo usulü balık avı yapıyor.

Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendi

BİTLİS Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü şiddetli soğuk nedeniyle tamamen donarken, balıkçılar ise eskimo usulü balık avı yapıyor.

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sakinleri, her yıl soğuk hava nedeniyle donan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor. Yüzeyi tamamen donan gölde yaklaşık 3 kilometre yürüyen köylüler, kazma ve küreklerle 30 santimetrelik buz tabakasını kırarak, göle attıkları ağlarla aynalı sazan ve inci kefali balıklarını avlıyor. Köylülerin balık avı için donmuş göl üzerindeki yürüyüşleri ve balık avları havadan drone ile görüntülendi.

Dilburnu köyünde balıkçılık yaparak geçimini yapan Mehmet Oğur isimli vatandaş, kışın tamamen donan Nazik Gölü'nde zorlu balık avcılığı yaptıklarını belirtti. Oğur, "Göl yılbaşından sonra buz tuttu, nisan ayına kadar sürüyor. Nazik Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Bu sene buz ortalama 30 santimetre kalınlığa ulaştı. 3 kilometrelik bir yol gelerek gölün ortasındaki ağlarımızı çıkarıyoruz. 2-3 günde bir geliyoruz. Sabah erkenden geliyoruz, ikindiye kadar çalışıyoruz. Burada balıkları çıkarıyoruz ve geçimimizi öyle sağlıyoruz" dedi.

Çetin Kardoğan isimli balıkçı da, sabah Nazik Gölü'ne gelip önceden attıkları ağları çektiklerini belirterek, "Nazik Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Kışın hayat şartları zor olduğu için batıya gidip çalışamıyoruz, o yüzden geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Sabahın erken saatlerinde geliyoruz ve buzu kırıp ağ atıp balık çıkarıyoruz" diye konuştu.

Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendi
Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendi
Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendi

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Nazik Gölü, Ovakışla, Bitlis, Eskimo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı böyle görüntülendi - Son Dakika


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