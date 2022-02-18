Üye Girişi
Nazik Gölü'nde "eskimo usulü" balık avı - Son Dakika

Nazik Gölü'nde "eskimo usulü" balık avı

18.02.2022 13:23

Balık avı için gölde yürüyen balıkçılar Balıkçıların ağlarını toplamaları Balıkçılardan Mehmet Oğur ile röportaj Balıkçılardan Çetin Kardoğan ile röportajNazik Gölü'nde "eskimo usulü" balık avı Bitlis'in Ahlat ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi kısmen buz tutan Nazik Gölü'nde...

Balık avı için gölde yürüyen balıkçılar

Balıkçıların ağlarını toplamaları

Balıkçılardan Mehmet Oğur ile röportaj

Balıkçılardan Çetin Kardoğan ile röportaj

Nazik Gölü'nde "eskimo usulü" balık avı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi kısmen buz tutan Nazik Gölü'nde balıkçılar eskimo usulü balık avlıyor.

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerinde balık avlamaya gelen bazı vatandaşlar, buz tabakasını baltayla kırıp, ağ ve benzeri av malzemeleriyle balık tutuyor.

Gün boyunca buz tabakasının üzerinde tehlikeye aldırış etmeden balık tutan vatandaşlar, yakaladıkları sazan ve inci kefalini satıyor.

Balıkçı Mehmet Oğur, geçimlerini balıkçılıkla sağladıklarını ve kış boyunca donan gölde balık avladıklarını söyledi.

Nisan ayına kadar gölün buzla kaplandığını belirten Oğur, "Bu sene buz tabakası 30 santimetre kalınlığında. 3 kilometrelik bir yol gelerek gölün ortasındaki ağlarımızı çıkarıyoruz. Sabah erkenden gelerek ikindiye kadar çalışıyoruz." dedi.

Çetin Kardoğan da "Nazik Gölü'nde balıkçılık yapıyoruz. Kışın hayat şartları zor olduğu için batıya gidip çalışamıyoruz. Geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Sabahın erken saatlerinde geliyoruz buzu kırıp ağ atıyoruz." şeklinde konuştu

Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı
Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı
Nazik Gölü'nde eskimo usulü balık avı

YORUMLAR
500

Nazik Gölü, Röportaj, Bitlis, Eskimo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nazik Gölü'nde 'eskimo usulü' balık avı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:25 Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor
13:21 Vedat Bilgin'den sevindiren haber geldi! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Kanser dahil
13:15 Geççek'i öne süren Çömez, eski partisine şarkı önerdi. Bu da geçer yahu!
13:15 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!
12:55 Tarkan, "Geççek"i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri
12:47 Bombalı saldırılarda 50 kişiyi öldürmüşlerdi! Hakim acımadı: Aynı davada 38 idam kararı
12:43 İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP oyları reddedildi! İmamoğlu, konu ile açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
12:31 Tarkan'dan sonra Erdoğan'ın Dombra şarkısı Twitter'da TT oldu
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 13:34:01. #1.12#
SON DAKİKA: Nazik Gölü'nde "eskimo usulü" balık avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement