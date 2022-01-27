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Naziler tarafından katledilenler, Federal Almanya Meclisinde anıldı - Son Dakika

Naziler tarafından katledilenler, Federal Almanya Meclisinde anıldı

27.01.2022 14:22
Naziler tarafından katledilenler, Federal Almanya Meclisinde anıldı

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda kurduğu en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 77. yılında Naziler tarafından katledilenler, Federal Almanya Meclisinde (Bundestag) düzenlenen törenle anıldı.

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda kurduğu en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 77. yılında Naziler tarafından katledilenler, Federal Almanya Meclisinde (Bundestag) düzenlenen törenle anıldı.

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, ülkede hala mevcut olan antisemitizme karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek "Antisemitizm aramızda. Antisemitizm sadece aşırı siyasi uçlarda yok. Bu sorun tüm toplumun sorunudur." dedi.

Bas, sadece hatırlamanın ve anmanın antisemitizme karşı yeterli gelmeyeceğine dikkati çekerek "Kim Müslümanlara ve inançlarına karşı nefret besliyorsa onun Yahudi dostu olduğu inandırıcı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Soykırımdan kurtulan Inge Auerbacher, törende yaptığı konuşmada, Alman halkını antisemitizme karşı çıkmaya çağırarak "Ne yazık ki bu kanser yeniden uyandı ve Yahudilere karşı nefret, Almanya da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yeniden olağan hale geldi. Bu hastalık bir an önce tedavi edilmelidir." diye konuştu.

Kendisinin, anne ve babasının Theresienstadt toplama kampından mucizevi bir şekilde nasıl kurtulduklarını ve savaşın bitiminden sonra New York'a göç ettiklerini anlatan Auerbacher, "İnsan nefreti korkunç bir şeydir. Hepimiz kardeş olarak doğduk. En büyük dileğim, tüm insanların uzlaşmasıdır." dedi.

İsrail Meclis Başkanı Mickey Levy

Törene katılan İsrail Meclis Başkanı Mickey Levy de demokrasiye yönelik mevcut tehlikeler konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Burası insanlığın kötülüğün sınırlarını zorladığı, değerlerin kaybının demokratik bir çerçeveyi ırkçı ve ayrımcı bir tiranlığa dönüştürdüğü bir yer. Şimdi burada, bu evin duvarları arasında demokrasinin kırılganlığını bir kez daha yaşıyoruz ve onu koruma görevimiz bir kez daha hatırlatılıyor."

Holokost'un anısını korumanın her neslin yeniden üstlenmesi gereken zor bir görev olduğunu belirten Levy, "80 yıl yaraların iyileşmesi için yeterli bir süre olmayabilir. Ancak İsrailliler ve Almanların hafızasını birleştirin. Her iki ülke de tarihi travmayı atlatmayı başardı. ve her ikisi de demokrasinin önemi ve onu koruma taahhüdü konusunda hemfikir." diye konuştu.

Levy, konuşmasının sonunda Nazilerin zulmüne uğrayan bir Yahudi çocuğun dua kitabından okuduğu dua esnasında gözleri yaşardı ve konuşmasını sonlandırdı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz ile çok sayıda milletvekili katıldı.

1,1 milyon kişi öldürüldü

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı.

Auschwitz, yaklaşık 6 milyon kişinin toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Meclis Başkanı, Auschwitz, Almanya, Yahudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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