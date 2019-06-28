Nazilere yardım eden Hollandalı şirket 35 milyon euro tazminat ödeyecek
1 saat önce
Hollanda'da, devlete ait demir yolu şirketi Nederlandse Spoorwegen, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilere yardım ederek binlerce sivili toplama kamplarına götürdüğü gerekçesiyle bazı ailelere milyonlarca euro tazminat ödeyeceğini duyurdu. NS'nin en az 35 milyon euro tazminat ödemesi bekleniyor.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08
'da, devlete ait demir yolu şirketi Nederlandse Spoorwegen (NS), İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilere yardım ederek binlerce sivili toplama kamplarına götürdüğü gerekçesiyle bazı ailelere milyonlarca euro tazminat ödeyeceğini duyurdu.
NS şirketi yaptığı açıklamada, savaş döneminde hiçbir direniş göstermeden Nazilere yardım etmelerinin 'kurumun tarihinde kara bir leke olduğunu' belirterek, birkaç bin kişiye ve toplama kamplarından kurtulan 500'ün üzerindeki isme tazminat ödeneceğini ifade etti. Şirketin toplamda ödeyeceği miktarın 35 milyon euro'yu geçeceği belirtiliyor.
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