Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden aktör Schwarzenegger'den "nefreti sonlandırma" çağrısı

Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında binlerce Yahudi'yi katlettiği Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden eski siyasetçi, aktör ve aktivist Arnold Schwarzenegger, nefreti sonlandırma çağrısı yaptı.

"Terminatör" filmi ile bilinen ünlü aktör ve Kaliforniya eski valisi Arnold Schwarzenegger, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Polonya'nın güneyinde yer alan Auschwitz Kampı'nı gezdi.

Schwarzenegger, Naziler tarafından 3 yaşında iken tıbbi deneylere tabi tutulan bir kadınla sohbet ettikten sonra, "(Holokost) Bu yaşaması gereken bir hikaye ve bu bizim tekrar tekrar anlatmamız gereken bir hikaye." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü aktör, Auschwitz Yahudi Merkez Vakfı'nı ziyaret ederek, "Nazi savaşında yer almış bir askerin oğlu olarak" nefreti sonlandırma çağrısı yaptı.

Vakfın Başkanı Simon Bergson ile de bir araya gelen Schwarzenegger, "Önyargıyla birlikte savaşalım ve onu tek seferde herkes için sonlandıralım." ifadelerini kullandı.

Bergson ise "Arnold ve ben, bir nesil içinde nefretin tamamen yön değiştirebileceğinin canlı kanıtıyız." dedi.

Aslen Avusturyalı olan Schwarzennegger, babası Gustav Schwarzenegger'in Nazi askeri olarak savaşa katıldığını söylemişti.

Schwarzenneger, sosyal medya üzerinden Ukrayna Savaşı'na ilişkin yayınladığı videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, "Rus askerlerini kendi hırsı uğruna feda etmekle" suçlamış ve "Rus halkına yalan söylendiğini" belirtmişti.

Söz konusu videoda babası ile olan hatıralarına da ver veren Schwarzenneger, babasının 2. Dünya Savaşı sırasında Leningrad'ta yaralandığını ve savaştan hem fiziksel hem duygusal olarak zarar gördüğünü dile getirmişti.