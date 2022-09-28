Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden aktör Schwarzenegger'den "nefreti sonlandırma" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden aktör Schwarzenegger'den "nefreti sonlandırma" çağrısı

28.09.2022 20:56
Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden aktör Schwarzenegger'den "nefreti sonlandırma" çağrısı

Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında binlerce Yahudi'yi katlettiği Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden eski siyasetçi, aktör ve aktivist Arnold Schwarzenegger, nefreti sonlandırma çağrısı yaptı.

Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında binlerce Yahudi'yi katlettiği Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden eski siyasetçi, aktör ve aktivist Arnold Schwarzenegger, nefreti sonlandırma çağrısı yaptı.

"Terminatör" filmi ile bilinen ünlü aktör ve Kaliforniya eski valisi Arnold Schwarzenegger, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Polonya'nın güneyinde yer alan Auschwitz Kampı'nı gezdi.

Schwarzenegger, Naziler tarafından 3 yaşında iken tıbbi deneylere tabi tutulan bir kadınla sohbet ettikten sonra, "(Holokost) Bu yaşaması gereken bir hikaye ve bu bizim tekrar tekrar anlatmamız gereken bir hikaye." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü aktör, Auschwitz Yahudi Merkez Vakfı'nı ziyaret ederek, "Nazi savaşında yer almış bir askerin oğlu olarak" nefreti sonlandırma çağrısı yaptı.

Vakfın Başkanı Simon Bergson ile de bir araya gelen Schwarzenegger, "Önyargıyla birlikte savaşalım ve onu tek seferde herkes için sonlandıralım." ifadelerini kullandı.

Bergson ise "Arnold ve ben, bir nesil içinde nefretin tamamen yön değiştirebileceğinin canlı kanıtıyız." dedi.

Aslen Avusturyalı olan Schwarzennegger, babası Gustav Schwarzenegger'in Nazi askeri olarak savaşa katıldığını söylemişti.

Schwarzenneger, sosyal medya üzerinden Ukrayna Savaşı'na ilişkin yayınladığı videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, "Rus askerlerini kendi hırsı uğruna feda etmekle" suçlamış ve "Rus halkına yalan söylendiğini" belirtmişti.

Söz konusu videoda babası ile olan hatıralarına da ver veren Schwarzenneger, babasının 2. Dünya Savaşı sırasında Leningrad'ta yaralandığını ve savaştan hem fiziksel hem duygusal olarak zarar gördüğünü dile getirmişti.

YORUMLAR
500
Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı! Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı! Dünya ikincisi Doğa Koleji Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü Dünya ikincisi Doğa Koleji Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü
Kaynak: AA

Arnold Schwarzenegger, Auschwitz, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden aktör Schwarzenegger'den 'nefreti sonlandırma' çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 00:39:07. #1.13#
SON DAKİKA: Auschwitz Kampı'nı ziyaret eden aktör Schwarzenegger'den "nefreti sonlandırma" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement