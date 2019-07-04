Son Dakika Haberleri: Nazilerin gasp etti tabloyu mirasçılarına geri verildi
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Nazilerin gasp etti tabloyu mirasçılarına geri verildi

1 saat önce

PAUL Signac'ın (1863-1935) 'Quai de Clichy' (Nehir Kıyısından Görüntü) adlı eserinin, 1940'ta Fransa'yı işgal eden naziler tarafından Frnasız emlakçı Gaston Prosper'in koleksiyonundan gasp edildiği belirlendi.

Nazilerin gasp etti tabloyu mirasçılarına geri verildi, System.String[]
PAUL Signac'ın (1863-1935) 'Quai de Clichy' (Nehir Kıyısından Görüntü) adlı eserinin, 1940'ta Fransa'yı işgal eden naziler tarafından Frnasız emlakçı Gaston Prosper'in koleksiyonundan gasp edildiği belirlendi. Tablo, çoğu nazi döneminde gasp edilen Gurlitt kolleksiyonunda ortaya çıkmıştı. Kültür Bakanı Monika Grüttes, tabloyu mirasçılardan Agnes Sevestre'ye teslim etti. Grütters, "Tabloyu geri vermek haksızlığı yaşanmamış kılmıyor ama en azından mutlu bir an" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:32 
Fransa, Güncel
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