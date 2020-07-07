Nazili polisinden 7 yaşındaki Ömer Taha Aktaş'a sürpriz ziyaret - Son Dakika

Nazili polisinden 7 yaşındaki Ömer Taha Aktaş'a sürpriz ziyaret

Nazili polisinden 7 yaşındaki Ömer Taha Aktaş'a sürpriz ziyaretAYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve pandemi döneminde polislerden korktuğu için sokağa çıkmaya çekinen 7 yaşındaki Ömer Taha Aktaş'ı ziyaret eden polis ekipleri, 'korkmasını gerektirecek' bir durumun olmadığını anlatıp,...

Nazili polisinden 7 yaşındaki Ömer Taha Aktaş'a sürpriz ziyaret

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve pandemi döneminde polislerden korktuğu için sokağa çıkmaya çekinen 7 yaşındaki Ömer Taha Aktaş'ı ziyaret eden polis ekipleri, 'korkmasını gerektirecek' bir durumun olmadığını anlatıp, çeşitli hediyeler verdi.

Cumhuriyet İlkokulu 1'inci Sınıf Öğrencisi Ömer Taha Aktaş, pandemi dönemindeki kısıtlamalar sırasında evde kalıp polisin yaptığı denetimlerden korkarak, dışarı çıkmadı. Ancak kısıtlamalar kaktıktan sonra da polis korkusu devam eden Aktaş, sokağa çıkmamayı sürdürdü. Oğlunun bu durumuna üzülen kahvehane işletmecisi Tuna Aktaş, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirip yardım istedi. CİMER, Aktaş ailesinin bu sıkıntısının giderilmesi için durumu Aydın Valiliği'ne iletti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 3 polis memuru, bugün Aktaş ailesinin Cumhuriyet Mahallesi 207 Sokak'taki evine gönderildi. Polisleri kapıda karşılayan Tuna Aktaş, oğlu Ömer Taha Aktaş'tan dışarı çıkmasını istedi. Kapıya çıkınca hiç ummadığı bir anda polisleri karşısında gören Ömer Taha, büyük şaşkınlık yaşadı. Polisler, boyama kitabı ve kalem hediye ettiği çocuğa koronavirüs salgını sürecinde alınan sokağa çıkma kısıtlamasının onların sağlığını korumak için olduğunu anlattı. Pandemi sürecinde polisin başta çocuklar olmak üzere herkesin sağılığı için canla, başla çalıştığını belirten polisler, Ömer Taha'ya artık anne ve babası ile rahatlıkla dışarı çıkabileceğini söyledi. Polisler, biraz olsun rahatlamasın sağladıkları Ömer Taha ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nazili polisinden 7 yaşındaki Ömer Taha Aktaş'a sürpriz ziyaret - Son Dakika
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