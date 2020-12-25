Nazilli 1 puana üzüldü

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da, iç sahada Karaman Belediyespor ile 1-1 berabere kalmanın üzüntüsü yaşanıyor. Maçın 65'inci dakikasında Cesur Karataş'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 25 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan Nazilli ekibi kalan dakikalarda galibiyeti getirecek golü bulamayınca lider Fethiyespor'un mağlup olduğu haftayı bir puanla kapattı.

Teknik Direktör Hasan Şermet, Karaman Belediyespor karşısında takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ancak golle sonuçlandıramadık. İkinci yarıda 10 kişi kalmamız oyun planlarımızı değiştirdi. Çift forvetten tek forvete dönmek zorunda kaldık. Buna rağmen rakip üzerimize gelmedi, pozisyonlar yakaladık ancak golü bulamadık. Fethiyespor'un mağlup olduğu haftada avantajı kullanamadık. Bunun için üzgünüz" dedi.