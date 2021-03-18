Nazilli Adalet Sarayı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

Nazilli Adalet Sarayı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı

18.03.2021 15:19
Nazilli Adalet Sarayı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü Çanakkale Şehitlerini anma programı çerçevesinde Nazilli Adalet Sarayı'nda lokma döktürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü Çanakkale Şehitlerini anma programı çerçevesinde Nazilli Adalet Sarayı'nda lokma döktürüldü. İlçe protokolünün tam kadro katıldığı etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, "Bu topraklarımızı vatan yapan tüm şehitlerimiz adına lokma hayrı yaptık" dedi.

Nazilli Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen lokma hayrına CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, adliye çalışanları ve davetliler katıldı. Başsavcı Murat Dilsiz öncülüğünde Nazilli Ceza İnfaz Kuruma Savcısı Ali Okur, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Hasan Elpe ve Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Orhan Tekfidan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu sorumlu İnfaz Koruma Başmemuru Süleyman Depboylu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli tarafından hazırlanan lokmalar tüm konuklara ikram edilerek şehitler için dua edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, yaptığı konuşmada, "Bugün 18 Mart aziz şehitlerimiz anısına Cezaevi, cumhuriyet başsavcılığımızın komisyon ve başkanlığımızın öncülüğünde şehitlerimizin manevi ruhunu yüceltmek ve mekanları cennet olsun diyoruz. Onlar için lokma hayrı düzenledik. Hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Topraklarımız kanla sulanmış belki de bereketini sadece kanla sulandığı için alan bir ülkeyiz. O yüzden de hiçbir zaman unutmamız gereken şehitlerimizi yılın 365 günü unutmamak dileğiyle elimizden geldiğince lokma hayrıyla hatırlayıp ruhlarına dualar gönderdik. Ülkemiz milletimiz tekrar aynı acılar yaşamasın" dedi. - AYDIN

Nazilli Adalet Sarayı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı
Nazilli Adalet Sarayı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı
Nazilli Adalet Sarayı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı
Nazilli Adalet Sarayı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı

Hisarcık, Nazilli, Adalet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Adalet Sarayı'nda şehitler için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika


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