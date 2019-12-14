Nazilli AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı - Son Dakika
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Nazilli AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı

6 saat önce

AK Parti Nazilli İlçe teşkilatı delege seçimlerini sürdürüyor.

Nazilli AK Parti'de delege seçimleri tamamlandı, System.String[]

AK Parti Nazilli İlçe teşkilatı delege seçimlerini sürdürüyor. Aydın geleninde delege seçimlerinin büyük bölümünü tamamlayan il teşkilatı, 17 ilçeden 15.'si olan Nazilli seçimlerini tamamladı.


Nazilli'nin 82 mahallesinde 16 bin 656 üyesi bulunan AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı, 7. Olağan Kongre Delege Seçimlerinde 400 delege seçecek. Nazilli Öğretmenevi ve ASO'da yoğun katılımla gerçekleştirilen delege seçimlerinde parti üyeleri oylarını kullandı. AK parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen delege seçimlerine AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen başta olmak üzere yeni ve eski yöneticiler başta olmak üzere binlerce partili katılım gösterdi. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma süreci saat 16.00'ya kadar sürdü.


400 delegenin seçileceği AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı, 7. Olağan Kongre Delege Seçimlerinin Nazilli başta olmak zere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, "Çok coşkulu bir katılımla seçimleri yapıyoruz. 17 bine yakın üyeyle seçimleri yaptık. Seçeceğimiz 400 delege ile mart ayında olağan ilçe kongremizi yapacağız. Partimizin 2023 vizyon ve kadroların belirlendiği bir süreç. İnşallah ilçemiz başta olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


İl Başkanı Ömer Özmen de konuşmasında, "7 ekimde başlayan kongrelerimizin 16.'sini Nazilli'de yaptık. Bayram havasında geçen delege seçimleri hepimizi mutlu ediyor. 15 Aralık günü delege seçimlerini tamamlayacağız. İl kongremizi de inşallah Genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleştireceğiz. Yenilenmek ve tazelenmek için yaptığımız bu kongrelerin ardından gelen kongremizi de inşallah gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

AK Parti, Nazilli, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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