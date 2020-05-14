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Nazilli başlar başlamaz erteledi
7 saat önce
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs salgınıyla liglerin durmasının ardından 55 gün sonra dün ilk kez antrenmana çıkan Nazilli Belediyespor, Futbol Federasyonu'nun aynı gün daha önce 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edeceği açıklanan alt liglerin başlangıcını 18 Temmuz'a...
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs salgınıyla liglerin durmasının ardından 55 gün sonra dün ilk kez antrenmana çıkan Nazilli Belediyespor, Futbol Federasyonu'nun aynı gün daha önce 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edeceği açıklanan alt liglerin başlangıcını 18 Temmuz'a ertelemesiyle futbolculara tekrar izin verdi. Salgın nedeniyle tesislerinde TFF Sağlık Kurulu'nun belirlediği tüm önlemleri alıp toplanan Nazilli, sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan ilk antrenman sonrası gelen kararla yine dağıldı. Acil toplantı yapan yönetim ve teknik heyet, takıma 11 Haziran'a kadar izin verilip tekrar bir değişiklik olmazsa bu tarihte çalışmaların yeniden start almasını kararlaştırdı.
- Nazilli
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:00 Kaynak: DHA
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