Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, Ailesiyle Oy Kullandı

Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, Ailesiyle Oy Kullandı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, eşi, annesi ve 3 kızıyla birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.

Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, Ailesiyle Oy Kullandı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, eşi, annesi ve 3 kızıyla birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.

Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, oyunu kullanmak için Turan Ortaokulu'na geldi. Başkan Alıcak'la birlikte eşi Selda Rumeysa Alıcık, kızları Melek Gökçen ve Begüm Alıcık ile annesi Melek Alıcık da 1230 numaralı sandıkta oy kullandı. Başkan Alıcık oyunu, küçük kızı Hümeysa Alıcık ile birlikte sandığa attı.

Başkan Alıcık, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ailemizle birlikte gelerek, oyumuzu kullandık. Kızım Melek Gökçen de ilk defa yerel seçimlerde oy kullandı. Nazilli'miz için herşey güzel olacak" dedi. Başkan Alıcık'ın eşi ve kızları ile annesi, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:26 Kaynak: DHA

Haluk Alıcık, MHP, Nazilli, Güncel
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