Nazilli Belediye Başkanı Özcan'dan, biriktirdiği parayı bağışlayan engelli çocuğa ziyaret - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kumbarasındaki parayı ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi için bağışlayan engelli kıza pastayla sürpriz yaptı.

Nazilli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özcan, biriktirdiği parayı belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine verilmesini isteyen ve birkaç gün önce 11 yaşına giren bedensel engelli Aylin Serin'i ziyaret etti.

Özcan, aldığı pastayla da Serin'in doğum gününü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, "Aylin kızım beni çok duygulandırdı. Bize kumbarasını ihtiyaç sahipleri için belediyemize bağışlamak istediğini söyledi. Küçük yaşına rağmen kocaman kalbiyle hepimize örnek oldu. Aylin'e ve onu yetiştiren ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Serin'in biriktirdiği 281 lirayla 3 gıda paketi alınarak belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği belirtildi.