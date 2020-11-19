Nazilli Belediye Mezbahası'nda 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

Nazilli Belediye Mezbahası'nda 'koronavirüs' karantinası

AYDIN'ın Nazilli Belediye Mezbahası, personelden birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

AYDIN'ın Nazilli Belediye Mezbahası, personelden birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mezbaha, 15 gün süreyle kapatıldı. Nazilli Belediye Mezbahası'ndan kasaplara et taşıyan, nakil aracının şoförü, halsizlik ve ateş şikayeti üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Şoför, testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sürücü ile temaslı olabileceği gerekçesiyle tedbir amaçlı mezbahadaki diğer 5 çalışan da evlerinde izolasyona alındı. Mezbahanın ise 15 gün süreyle hizmete kapatıldığı bildirildi.



Son Dakika

MEB'den uzaktan eğitim genelgesi: 4 Ocak'tan sonra sınavlar yüz yüze yapılacak

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı

Silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı: Saatlerce acı çektim

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi

Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu

Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi

Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı