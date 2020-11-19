Nazilli Belediye Mezbahası'nda 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

Nazilli Belediye Mezbahası'nda 'koronavirüs' karantinası
19.11.2020 17:55
AYDIN'ın Nazilli Belediye Mezbahası, personelden birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
AYDIN'ın Nazilli Belediye Mezbahası, personelden birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mezbaha, 15 gün süreyle kapatıldı.
Nazilli Belediye Mezbahası'ndan kasaplara et taşıyan, nakil aracının şoförü, halsizlik ve ateş şikayeti üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Şoför, testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sürücü ile temaslı olabileceği gerekçesiyle tedbir amaçlı mezbahadaki diğer 5 çalışan da evlerinde izolasyona alındı. Mezbahanın ise 15 gün süreyle hizmete kapatıldığı bildirildi.
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