Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi Altyapı Sorununa Anında Müdahale Etti

Nazilli Belediyesi Altyapı Sorununa Anında Müdahale Etti

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Nazilli'nin Altıntaş Mahallesi 95 Sokak üzerinde yaşanan alt yapı sıkıntısı nedeniyle evinin bodrumuna su dolan vatandaşın imdadına Nazilli Belediyesi ekipleri yetişti.

Nazilli Belediyesi Altyapı Sorununa Anında Müdahale Etti, System.String[]
AYDIN (İHA) – Nazilli'nin Altıntaş Mahallesi 95 Sokak üzerinde yaşanan alt yapı sıkıntısı nedeniyle evinin bodrumuna su dolan vatandaşın imdadına Nazilli Belediyesi ekipleri yetişti.

Nazilli merkez Altıntaş Mahallesi 95 Sokak Numara 57'de ikamet eden vatandaşın şikayeti üzerine söz konusu bölgede çalışma başlatan Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su patlağı olan alanı tespit ederek yaşanan sıkıntının önüne geçti.

Evin bodrumuna biriken suları çeken ekipler, asfalt yolu kazıyıp parke taşı döşeme çalışması yaptı.

2 gün gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlayan ekiplere teşekkür eden Altıntaş Mahallesi sakinleri, "Su patlağı nedeniyle komşumuzun evinde su birikiyordu. Nazilli Belediyesi'ne müracaat ettik. Kısa bir sürede ekipler gelerek su patlağı olan bölgeyi tespit etti. Gerekli birimlere bildirilerek su patladığının tamir edilmesinin ardından yolumuz Nazilli Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. Başkanımız Haluk Alıcık ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:14 Kaynak: İHA

Altıntaş, Nazilli, Güncel
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