Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi araç filosu güçleniyor
Son Dakika Güncel Haber

Nazilli Belediyesi araç filosu güçleniyor

1 saat önce

Nazilli Belediyesi, araç kiralama işinden tasarruf sağlamak amacıyla belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yeni araç alımı gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi araç filosu güçleniyor, System.String[]

Nazilli Belediyesi, araç kiralama işinden tasarruf sağlamak amacıyla belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yeni araç alımı gerçekleştirdi.


Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için araç filosunun genişletildiğini söyleyen Başkan Özcan, Belediye Meydanında sergilenen araçları inceledi.


Nazilli Belediyesi olarak 82 mahallenin tümüne hizmet götürdüklerini söyleyen Özcan; "Uzak yakın, merkez, köy ayırt etmeden kentimizin her yerine, vatandaşlarımızın tümüne ulaşmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu noktada mevcut projelerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yeni projelerin kazandırılması için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Tüm bunları yaparken vatandaşımızın bir kuruşunu bile heba etmeden en az maliyetle en fazla işi yapabilmek için hesap yapıyoruz. Bu anlamda belediyemizin geçmiş dönemlerde yapmış olduğu araç kiralama işinden tasarruf sağlamak amacıyla belediyemizin araç filosuna 5 yeni otomobil ekledik. Araçlarımızın tamamı belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak?
İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı İstanbullular geceyi parklarda geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 10:17:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi araç filosu güçleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]