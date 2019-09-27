Nazilli Belediyesi araç filosu güçleniyor

Nazilli Belediyesi, araç kiralama işinden tasarruf sağlamak amacıyla belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yeni araç alımı gerçekleştirdi.



Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için araç filosunun genişletildiğini söyleyen Başkan Özcan, Belediye Meydanında sergilenen araçları inceledi.



Nazilli Belediyesi olarak 82 mahallenin tümüne hizmet götürdüklerini söyleyen Özcan; "Uzak yakın, merkez, köy ayırt etmeden kentimizin her yerine, vatandaşlarımızın tümüne ulaşmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu noktada mevcut projelerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yeni projelerin kazandırılması için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Tüm bunları yaparken vatandaşımızın bir kuruşunu bile heba etmeden en az maliyetle en fazla işi yapabilmek için hesap yapıyoruz. Bu anlamda belediyemizin geçmiş dönemlerde yapmış olduğu araç kiralama işinden tasarruf sağlamak amacıyla belediyemizin araç filosuna 5 yeni otomobil ekledik. Araçlarımızın tamamı belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - AYDIN