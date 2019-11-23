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Nazilli Belediyesi araç parkurunu modernleştiriyor

6 saat önce

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine Yabani ot temizliği, yer karosu parlatma ve yosun temizliği işlerinde kullanılmak üzere yeni bir makine aldı.

Nazilli Belediyesi araç parkurunu modernleştiriyor, System.String[]

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine Yabani ot temizliği, yer karosu parlatma ve yosun temizliği işlerinde kullanılmak üzere yeni bir makine aldı.


Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere yabani ot temizliği, yer karosu parlatma ve yosun temizliği işlerini yapan kapsamlı bir makine alındı. Boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki yeşil alanlarda ve parklarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otların temizliğini düzenli olarak tırpanlar ile yapan Nazilli Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tırpanların ulaşamadıkları yerlerde kalan otları elle söküyor ya da başka araçlar ile kazıma yöntemi uyguluyordu. Özellikle kaldırım üzerinde ve kenarlarında bulunan yabani otların temizliğinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ile iş akışının hızlanacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Çalışan personelimizin daha aktif hareket edebilmesini sağlamak bizim görevimiz. Mevsimsel olarak düzenli bir şekilde yapılan ot temizleme çalışmalarında personelimiz genellikle tırpan kullanıyor, tırpanın erişemediği noktalarda da el ile söküm yapıyor ya da başka bir araçla küreme yapıyordu. Aldığımız yeni makine ile yabani ot temizliği yer karosu parlatma yosun temizliğini aynı iş akışı içerisinde yapabilecek. Makinenin çelik fırçaları ile yürüyüş yolları otopark gibi yerlerdeki taş veya karo aralarındaki istenmeyen otlar kopartılırken bu işlem sırasında karo ya da taşlar üzerindeki ve aralarındaki yosun tabakası da temizlenecek. Makinenin kendine has yapısı sayesinde tüm bu işlemler zemine zarar vermeden gerçekleştirilecek. Yine ayrıca yosun kaplamış eski karolar üzerinde birikmiş yüzeyler bu makine ile kolayca temizlenebilecek. Tüm bunların yanı sıra çalışan personelimizin güvenliği açısından önem arz eden bu makine ve daha gelişmişlerini belediyemiz bünyesine kazandırmaya devam edeceğiz. Daha iyi daha güzel, daha temiz ve modern bir nazilli için durmaksızın çalışacağız" dedi. - AYDIN

Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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