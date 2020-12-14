Nazilli Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi

14.12.2020 15:10
Nazilli Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

2020 yılının son Belediye Meclis Toplantısı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında toplandı.

2020 yılının son Belediye Meclis Toplantısı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında toplandı.

Belediye Meclis Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 7 gündem maddesi görüşüldü. Tüm gündem maddeleri oy birliği ile karara bağlanırken bir dahaki Meclis Toplantısı'nın 5 Ocak 2021 Salı günü yapılması kararlaştırıldı.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında, 30.03.2016 yılında Yeni Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan sözleşmeye ilave yapılması ve Kürşat Engin Özcan'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi 1351 ada 111 nolu parsele ilişkin trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği için İmar Komisyon raporu oy birliği ile onaylandı. 07/04/2020 tarih ve 10/21 sayılı İsabeyli Belediye Meclis Kararının iptali için İmar Komisyon raporu oy birliği ile onaylandı. Nazilli ilçesi, Yeşil Mahalle M20B-07C-2C pafta regülatör yeri amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği için İmar Komisyon raporu oy birliği ile onaylandı. 01.10.2019 tarih ve 73 sayılı meclis kararının iptali ve Aydın ili Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 1245 ada, 2,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,97,98,99,100,101,102,103,104 nolu parseller ve bir kısım tescil harici alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği için İmar Komisyon raporu oy birliği ile onaylandı. Çatı örtü değişikliği içim İmar Komisyon raporu oy birliği ile onaylandı. Zafer Mah. 1706 Sokak ile 2/4 Sokak'ın kesiştiği yerde bulunan 2950 metrekarelik parka İstiklal Marşımızın şairi 'Mehmet Akif Ersoy Parkı' ismi verilmesine oy birliği ile karar verildi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi
Nazilli Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi
Nazilli Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi
Nazilli Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Ocak, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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