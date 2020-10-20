Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı - Son Dakika

Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı

20.10.2020 09:51
Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı, System.String[]

Nazilli Belediyesi tarafından 'herkese eğitim' sloganı ile hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nin (NAZGEM) birinci kuruluş yıldönümü kutlandı.

Nazilli Belediyesi tarafından 'herkese eğitim' sloganı ile hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nin (NAZGEM) birinci kuruluş yıldönümü kutlandı.

Kutlama programına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, NAZGEM Kurucu Müdürü Tuncay Ayas, NAZGEM Eğitim Koordinatörü Ekrem Eskici ve merkezde görevli öğretmenler katıldı. 1'inci yıla özel olarak hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından Başkan Özcan, başarılı çalışmalarından dolayı NAZGEM öğretmenlerini tebrik ederek çiçek taktim etti.

NAZGEM sayesinde piyasanın çok altında fiyatlarla öğrencilere eğitim alma imkanı sunduklarını ifade eden Başkan Özcan, "Merkezimiz ile ilgili duyduklarımız geleceğe umutla bakmamızı ve gözlerimizin içindeki parıltıyı arttırıyor. Ben inanıyor ve güveniyorum ki bu dönem sonunda daha başarılı sınav sonuçları elde edeceğiz. Salgın dönemi gibi zor ve ilk kez karşılaşılan bir dönemi atlattık. Bu dönemde arkadaşlarımızla iyi işler yaptık. Herkesin emeklerine sağlık. Size inanıyor ve güveniyoruz. Yarınlar hepimizin. Yarınların gençlerini en iyi şekilde eğitebilmek, onlara imkan sunmak, geleceğe bakışlarını biraz daha ferah tesis edebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Nice yeni yaşlara" sözlerini kaydetti.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden NAZGEM Kurucu Müdürü Tuncay Ayas, "Merkezimizi ilk açtığımız günlerde 1-2 öğrencimiz vardı. Kuruluştaki kadromuzu aynı şekilde koruyarak devam ediyoruz. 15 öğretmenle başladık zamanla çoğala çoğala Mart 2020'ye kadar geldik. 150 öğrencimiz var tam iyi gidiyoruz derken pandemi çıktı. Öğrencilerimizi evlerine gönderdik. Resmi yazılımları alarak eğitimlerimize sanki sınıftaymış gibi uzaktan yaptık. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başladık. Bu başarılarda arkamızda hep Başkanımız Kürşat Engin Özcan vardı. Bize sonuna kadar destek verdi. Öğretmenlerimizin de üstün gayretiyle bu zamanlara kadar geldik. Şu an yoğun ilgi var. 240 öğrencimiz var. Kendi yağımızda kavruluyoruz. 300 eve danışmanlık, özel ders veriyoruz. Hiçbir para talep etmiyoruz" diyerek Türkiye genelinde başarılı sonuçlar elde ettiklerinin altını çizdi.

Müdür Ayas ayrıca, "25 kişilik tecrübeli öğretmen kadrosu ile bir yıldır Nazilli'de hizmet veren NAZGEM, ilk yılında tıp, hukuk, mühendislik, eğitim ve iktisat fakültelerine öğrenci yerleştirmiş ve online kurslar ile kişisel gelişimi desteklemiştir" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı
Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı
Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı
Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı
Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı
Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı
Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı

Kürşat Engin Özcan, Kutlama, Nazilli, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Belediyesi bünyesindeki 'NAZGEM' birinci yaşını kutladı - Son Dakika

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