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Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi kurdu

17 dakika önce

Aydın'ın en büyük ilçesi olan 157 bin nüfuslu Nazilli'de belediye tarafından vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm bulmak amacıyla 7/24 hizmet verecek olan çağrı merkezi hayata geçirildi.

Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi kurdu, System.String[]

Aydın'ın en büyük ilçesi olan 157 bin nüfuslu Nazilli'de belediye tarafından vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm bulmak amacıyla 7/24 hizmet verecek olan çağrı merkezi hayata geçirildi. Çağrı merkezinin basına tanıtımını yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Vatandaşlarımız bundan böyle belediyeye gelmeden 7 gün 24 saat 444 1 391 numaralı telefonu arayarak sorunlarına en 48 saat içerisinde yanıt bulabilecek" dedi.


Başkan Kürşat Engin Özcan tarafından, vatandaşların sorunlarını hızlı ve etkin bir şekilde çözmek için kurulan 444 1 391 numaralı çağrı merkezi, düzenlenen basın toplantısıyla yerinde tanıtıldı. Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşların belediyeye gelmeden sorunlarını dijital ortamda çözebileceğini vurgulayan Başkan Özcan; "Bu sayede vatandaşlarımızın belediyemize 7/24 ulaşabilecekleri bir sistem oluşturduk. Gelen ihbarlar vasıtasıyla sorunları çok kısa sürede tespit edip çözümü için çalışmaya başlayabileceğiz. Gelen telefonlar, 4 kişilik çağrı merkezi ekibimiz tarafından değerlendirilerek ilgili müdürlüklere gönderilecek. 48 saat içerisinde sonuçlar yine telefonla çağrı sahiplerine bildirilecek" dedi.


Millet Masası da kurulacak


Önümüzdeki günlerde 'Millet Masası Projesi'nin de hizmete gireceğini müjdeleyen Başkan Özcan, söz konusu proje ile görevli personellerin bireysel başvuruları alarak çözüme ulaştıracağını vurguladı. "Kapımız her zaman açık" diyen başkan Özcan, "Vatandaşların Nazilli Belediyesi'ne 7/24 ulaşabilmeleri ve taleplerinin en hızlı şekilde yerine getirilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık" dedi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
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