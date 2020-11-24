Nazilli Belediyesi dezenfekte işlemlerine devam ediyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi dezenfekte işlemlerine devam ediyor

24.11.2020 11:24
Nazilli Belediyesi dezenfekte işlemlerine devam ediyor, System.String[]

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana korona virüs ile etkin bir mücadele gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların evlerini ve binalarını dezenfekte ediyor.

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana korona virüs ile etkin bir mücadele gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların evlerini ve binalarını dezenfekte ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının hızla artış göstermesinin ardından Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

Kamuya açık alanların tamamı ile ilçedeki tüm bina, okul, kahvehane ve eczaneleri düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, son olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde korona virüs testi pozitif çıkan ailelerin evlerini dezenfekte çalışmalarına başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Ülkemizde Kovid-19 vaka sayıları ve ölüm oranları her geçen gün artış göstermekte. Üzülerek bu verileri takip ediyoruz. Nazilli Belediyesi olarak bizler ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bu yana hiçbir esneklik göstermeden, her geçen gün çalışmalarımızı daha da artırarak korona virüs ile mücadelemize devam ettik. Yeni normal olarak adlandırılan sürecin başlaması ile bu çalışmalarımızı 2-3 katına çıkardık. Bugün geldiğimiz nokta gösteriyor ki kişisel olarak aldığımız önlemler büyük önem taşımaktadır. Tüm hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha çok dikkat etmelerini rica ediyorum. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde, onlardan aldığı veriler ışığında Kovid-19 testi pozitif çıkan ailelerimizin evlerini dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi dezenfekte işlemlerine devam ediyor
Nazilli Belediyesi dezenfekte işlemlerine devam ediyor
Nazilli Belediyesi dezenfekte işlemlerine devam ediyor
Nazilli Belediyesi dezenfekte işlemlerine devam ediyor

Nazilli, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Belediyesi dezenfekte işlemlerine devam ediyor - Son Dakika


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