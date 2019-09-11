Nazilli Belediyesi, Duru bebek için seferber oldu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dünyada ender görülen rahatsızlığa yakalanan 11 aylık duru bebek için seferber oldu. Nazilli Belediyesi öncülüğünde başlatılan Duru bebeği yaşatma kampanyası kapsamında, Başkan Özcan ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi çalışanları Kızılay'a doku ve kan bağışında bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, dünyada sadece 700 kişide görülen Diamond Blackfan hastalığına yakalanan 11 aylık Duru Ergan'ın tekrar hayata tutunabilmesi için başlattığı kök hücre kampanyasında kan verdi. Nazilli Belediye Hizmet Binası giriş katında Kızılay ekipleri tarafından kurulan alanda gerekli formları doldurarak kan bağışında bulunan Başkan Özcan; "Nazilli Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla birlikte bir kampanya başlattık. Tüm Nazilli halkımızı kök hücre tespiti için kan bağışına davet ediyorum. Önemli bir proje. Nazilli halkımızın iyi niyetine, ferasetine inanıyorum. Halkımızın tamamını burada oluşturduğumuz alana davet ediyorum. Hem belediye personelimize hem Kızılay çalışanlarına duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'de uygun kök hücreyi bekleyen pek çok hasta olduğuna dikkat çeken Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Doktor Rıdvan Şenol; "Büyük önem taşıyan ve halkımıza örnek olan bir proje. Sesini duyuramayan binlerce hasta var. Hem kan hem kök hücre bekliyorlar ve ülkemizde dört yıldır faaliyette olan kök hücre bankamızda üyelerimizde artıyor. Dolayısıyla sağlıklı 18-50 yaş aralığındaki kişileri başvuruyla sisteme kaydediyoruz ve eşleşme olduğu takdirde kanser ve lösemi hastalarının çok büyük oranda iyileşme şansı oluyor. Bu anlamda burada yaşayan herkesi kan vermeye ve hastalara umut olmaya davet ediyoruz" dedi.