Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi, fuara NAZ- KOOP projesiyle katıldı
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Nazilli Belediyesi, fuara NAZ- KOOP projesiyle katıldı

7 saat önce

Koop projesiyle katıldı.

Nazilli Belediyesi, fuara NAZ- KOOP projesiyle katıldı, System.String[]

Koop projesiyle katıldı.


Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM platformunca düzenlenen "12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" Aydın ilinin ev sahipliğinde ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda başladı. Bu yıl Aydın ilinin ev sahipliğinde yapılan "12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri" Fuarına Nazilli Belediyesi Nazilli'ye çağ atlatacak Naz- Koop projesiyle katıldı. Fuarda Nazilli Belediyesini Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ender Vardar temsil etti.


Fuarın ilk gün açılışında Naz – Koop standını İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya, Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Dernek Başkanı Halil Apaydın ile çok sayıda bürokrat ve davetli ziyaret etti.


Ege Bölgesi'ne özgü el işi takı ile yiyeceklerin Ankaralılarla buluştuğu tanıtım günleri etkinliğinde Nazilli Belediyesi'nin en önemli projesi olan, Naz-Koop Projesi ziyaretçilere anlatıldı. Nazilli'ye özgü yerel ürünlerin üreticiden doğrudan alınarak paketleme sistemi ile Türkiye'nin büyük kentlerinde kurulan Naz-Koop satış noktalarında alıcılara ulaştırılacak olan Naz-Koop projesi büyük ilgi gördü. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Nazilli, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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