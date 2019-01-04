Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde Çalışmalarını Sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gedikaltı Mahallesinde daha önceden yapımı tamamlanarak hizmete sunulan sosyal çatıya ek olarak mutfak, tuvalet ve deposu olan müştemilat binası yapıyor.

Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi'nde Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gedikaltı Mahallesinde daha önceden yapımı tamamlanarak hizmete sunulan sosyal çatıya ek olarak mutfak, tuvalet ve deposu olan müştemilat binası yapıyor.

Mahalle sakinlerinin düğün, sünnet ve cemiyetlerini yaptıkları çok amaçlı cemiyet alanı olarak kullanılan çatıya ek olarak yapımına başlanan müştemilat binası 43 metrekare kullanım alanına sahip olarak inşa ediliyor. Mutfak olarak kullanılmak üzere de projelendirilen müştemilat binasının şuan kaba inşaatına devam ediliyor.

Belediye olarak ilçeye bağlı tüm mahallelerde vatandaşın en çok ihtiyaç duydukları hizmetleri göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Mahalle sakinlerinin rahatı için mesai saati gözetmeden çalıştıklarını ifade etti. Başkan Alıcık konuşmasının devamında; "Mahallelerimizdeki eksikleri tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediyemiz kendi imkanları ile mahallelerde en çok ihtiyaç duyulan hizmetleri gerçekleştiriyor.. Daha önceden Gedikaltı mahallemizde yaptığımız sosyal çatının eksikleri vardı. Şu an ekiplerimiz buradaki eksikleri tamamlıyor. En kısa süreçte tamamlanacak olan müştemilat binasını mahalle sakinlerinin hizmetine sunduğumuzda daha steril ve sağlıklı bir ortamda cemiyet yemeklerini pişirip koruyabilecekler" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Nazilli, Güncel
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